Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призвала главу Белого дома Дональда Трампа не восстанавливать отношения с белорусским президентом Александром Лукашенко, который недавно освободил ее супруга Сергея. Тихановская считает, что Лукашенко следует наказать.

Об этом она заявила она в интервью Politico.

"Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или рекламу. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден", - сказала Тихановская.

По ее словам, она "с трудном могла поверить" в то, что супруга выпустят.

"Все эти годы я была уверена, что он будет одним из последних, кого выпустят из тюрьмы. Но кто понимает логику этого режима?" - отметила Тихановская.

Она добавила, что супруг сильно похудел и приобрел проблемы с речью. Дочь узнала его только по голосу.

Тихановская не знает наверняка, почему Лукашенко освободил Сергея.

Напомним, Тихановский вышел из тюрьмы после встречи Лукашенко в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Вместе с ним были освобождены из тюрем еще 13 оппозиционеров.

Тихановский тут же объявил о борьбе с "лукашизмом", на которую ему нужно 200 тысяч евро. Однако ему задоналити всего тысячу, из-за чего он записал ролик с возмущениями.