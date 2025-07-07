Китай первым в мире запустил двухместный истребитель пятого поколения J-20S, который официально введён в эксплуатацию.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Работа пилотов в паре позволяет более эффективно распределять нагрузку при выполнении сложных боевых задач. Разработчики посчитали наличие второго члена экипажа особенно важным для длительных миссий.

Возможная дальность полёта J-20 (вдвое превышающая радиус действия западных F-22 и F-35) делает фактор усталости пилота критическим, несмотря на высокий уровень автоматизации и современные системы отображения информации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран решил купить у Китая истребители J-10C.

Переговоры с Пекином о поставке до 150 боевых самолётов буксовали почти 20 лет из-за оплаты — у Тегерана был острый дефицит иностранной валюты.

Напомним, китайский J-10C победил французский Rafale в ходе военного конфликта между Индией и Пакистаном.

Китайское гостелекомпания CCTV выпустила сюжет об истребителе J-10C, где сообщалось, что самолёт КНР впервые показал себя в реальном бою и сбил несколько иностранных воздушных машин.