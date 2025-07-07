Исламская Республика Иран не нуждается в участии третьих стран в случае нового полномасштабного военного конфликта.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на его сайте.

Отвечая на вопрос о том, станет ли Тегеран обращаться за военной и экономической поддержкой к Пекину и Москве в случае нового вооружённого противостояния, Пезешкиан сказал, что собственной мощи Ирана достаточно, чтобы защитить себя и стоять на собственных ногах.

Напомним, после 12-дневной войны с Израилем Тегеран закупил у Китая истребители J-10C.

Когда превосходство ЦАХАЛ в небе стало очевидным, КСИР решил как можно быстрее оснастить свои ВВС новыми боевыми машинами. До конфликта с Израилем ВВС Ирана имели до 150 исправных истребителей. Подавляющее большинство из них — это устаревшие модели американского производства. Также на вооружении сохраняется до 18 МиГ-29А/УБ, значительная часть которых утратила боеспособность из-за отсутствия запчастей и сложности обслуживания.

Ранее Пезешкиан поговорил с Путиным, который сказал, что РФ поддерживает урегулирование конфликта путём переговоров.