В ночь на 9 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар дронами типа "Шахед" и ракетами. Больше всего от ударов пострадал Луцк, однако прилеты зафиксированы практически в половине областей страны.

О последствиях атаки сообщают ВСУ, местные власти и ГСЧС.

По данным Воздушных сил, россияне выпустили по Украине 728 ударных дронов, что составило новый антирекорд, а также 14 ракет. 296 БпЛА были сбиты, 415 локационно утрачены. То есть не сбили 17 дронов. Что касается ракет, то семь из них крылатые (в ВСУ утверждают, что все сбиты), а шесть - это "Кинжалы" (не сбита ни одна).

По официальным данным, зафиксировано попадание по 4 локациям и падение сбитых обломков на 14 локациях.

Сильнее всего от атаки пострадал Луцк. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий заявил, что "фактически все летело на Луцк", и "в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БпЛА и 5 ракет.

Вследствие атаки возникли пожары на складах одного из предприятий и гаражного кооператива. На местах ударов работали более 50 спасателей и саперы.

Также атаке подверглись:

Житомирская область - там повреждены производственные помещения столярного цеха, хозяйственные постройки, остекления окон двух многоэтажных жилых домов, возникли пожары;

- там повреждены производственные помещения столярного цеха, хозяйственные постройки, остекления окон двух многоэтажных жилых домов, возникли пожары; Ивано-Франковская область , в которой удалось избежать жертв и разрушений;

, в которой удалось избежать жертв и разрушений; Киевская область , а именно Бровары, где произошло возгорание из-за падения обломков дрона на одном из предприятий;

, а именно Бровары, где произошло возгорание из-за падения обломков дрона на одном из предприятий; Хмельницкая область, в которой поврежден частный дом.

Еще повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что во многих областях продолжают ликвидировать последствия атаки.

Вчера главком ВСУ сообщил, что в июне Россия более чем в полтора раза увеличила количество ракетных и дроновых атак по Украине.

В последние дни армия РФ стала бить по украинским ТЦК.