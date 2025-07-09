На 84-м году жизни скончался советский и украинский композитор Игорь Поклад. Он известен прежде всего как автор музыки к мультфильмам о казаках и песни "Ой, летіли дикі гуси".

О кончине Покалад в своем Фейсбуке сообщила его жена Светлана.

"Вот и всё... Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", - написала Поклад.

Поклада не стало после долгой болезни, последние годы он провел дома в поселке Ворзель, что в Киевской области.

Композитор родился в конце 1941 года в Бишкеке (тогда Фрунзе) в семье военного. Окончил музыкальное училище им. Глиэра и Киевскую государственную консерваторию.

В 1966 году он создал вокально-инструментальный ансамбль "Мрия", с 1970-х работал в театре и кино. Его музыка звучит более чем в 40 фильмах и мультфильмах.

Поклад - лауреат Шевченковской премии, народный артист Украины. В 2021 году ему присвоили звание Героя Украины.

Среди самых известных его песен кроме упомянутой "Ой, летіли дикі гуси", можно назвать "Мамо, вечір догора", "Тече вода", "Зелен клен", "Два крила" и "Чарівна скрипка". Также Поклад создал музыку к мюзиклам "Конотопская ведьма" и "Рождественская ночь".

Песня Поклада в исполнении Нины Матвиенко

В июне на 89-м году жизни скончался композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма 1978 года "Мой ласковый и нежный зверь".

А три года назад умер композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.