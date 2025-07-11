Проходящая в эти дни, 10 и 11 июля, в Риме четвертая Конференция по восстановлению Украины, куда съехалось большое количество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты, вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы.

Об этом рассказал "Стране" один из участников мероприятия.

"Атмосфера как на Давосском форуме: девушки съезжаются со всех сторон", - сообщил он.

Как сказали нам в одном из европейских эскорт-агентств, спрос в Риме на его услуги в эти дни оказался настолько велик, что заявки были разосланы даже в партнерские московские агентства.

"Но чтобы исключить политические недоразумения, в заявках сразу оговаривается, что клиенты - украинцы", - отметил источник.

Напомним, в Риме присутствует и Владимир Зеленский. Там он встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, с которым обсудил поставки вооружений и укрепление противовоздушной обороны.

В январе пресса писала, что во время проходившего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума резко подскочил спрос на эскорт-услуги, в том числе на транс-женщин.