Суд в Чехии дал условный срок мужчине, напавшему на двух украинок, прибывших в его страну после начала полномасштабной войны с РФ.

Об этом сообщает местное издание Deník.

Инцидент произошёл 13 августа 2023 года. Подсудимый Зденек Хольцкнехт, который является владельцем передвижных аттракционов, приехал, чтобы собрать своё оборудование после завершения ярмарки. Возле роликовой дорожки сидели две украинки с детьми, которые якобы ему мешали.

Согласно обвинительному заключению, которое было основано на показаниях женщин, когда чех узнал, что женщины из Украины, он начал с ними ругаться. После этого Хольцкнехт якобы подошёл к одной из женщин и ударил её по лицу.

Между тем, адвокат Гольцкнехта заявил, что свидетели не могут подтвердить показания украинок, а в крови одной из них был обнаружен алкоголь.

Перед этим мы стали известны обстоятельства убийства украинки и её дочери в Бельгии, в котором признался сын погибшей.

Первое время взрослая дочь убитой считала, что на её родных напал посторонний психически больной человек. По её словам, в ходе совершения преступления также была зарезана домашняя собака.

Ранее появились подробности убийства украинки и её дочери в Германии.

16-летний украинский подросток, который сам пришёл в полицию и заявил, что совершил двойное убийство, арестован.