Telegram готовится к запуску рекламы в видеозаписях на платформе
Владельцы популярного мобильного приложения-мессенджера Telegram анонсировали появление рекламы на своей платформе.
Об этом сообщают профильные СМИ.
Реклама будет представлять из себя текстовый баннер, располагаемый поверх видеозаписей, публикуемых в телеграм-каналах.
Баннер будет появляться через 5 секунд после начала воспроизведения, виден 9 секунд без возможности закрытия и автоматически исчезнет через 30 секунд.
Ранее под публикациями в Telegram начали появляться метки о проверке фактов.
Напомним, Павел Дуров и Илон Маск договорились об интеграции ИИ Grok в Telegram.
Также мы сообщали, что Телеграм удалил российский канал "ВЧК-ОГПУ" с миллионом подписчиков, сливавший компромат о власти.