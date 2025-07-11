Владельцы популярного мобильного приложения-мессенджера Telegram анонсировали появление рекламы на своей платформе.

Об этом сообщают профильные СМИ.

Реклама будет представлять из себя текстовый баннер, располагаемый поверх видеозаписей, публикуемых в телеграм-каналах.

Баннер будет появляться через 5 секунд после начала воспроизведения, виден 9 секунд без возможности закрытия и автоматически исчезнет через 30 секунд.

Ранее под публикациями в Telegram начали появляться метки о проверке фактов.

Напомним, Павел Дуров и Илон Маск договорились об интеграции ИИ Grok в Telegram.

Также мы сообщали, что Телеграм удалил российский канал "ВЧК-ОГПУ" с миллионом подписчиков, сливавший компромат о власти.