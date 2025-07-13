Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива раздражает, что в Украине нет президента-галичанина.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

"Раздражает, почему в Украине нет президента-галичанина. Мне кажется, что наступает время, когда именно запад Украины должен продуцировать больше смыслов для целой страны. Мы более религиозные, у нас украинский язык. И мне кажется, что это Украине нужно. Это более уникальное предложение Украине, которое должно дальше продолжаться", - рассказал он.

При этом Марцинкив добавил, что пока вся страна не перейдет на украинский язык, у Украины будут проблемы в войне.

Напомним, мэр Ивано-Франковска разместил опрос в своем телеграм-канале о том, надо ли бить детей, говорящих по-русски.

Ранее Марцинкив инициировал создание в городе "мовных инспекторов". По его словам, их усилия направлены в первую очередь на переселенцев, которые говорят "на языке врага". Также инспекторы будут популяризировать курсы украинского, раздавать листовки и требовать от сотрудников сферы обслуживания перейти на украинский.