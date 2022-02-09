Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после публикации BuzzFeed о том, что посольство США может переехать из Киева на Западную Украину, заявил, что в городе готовы разместить диппредставительство.

Об этом Марцинкив заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, рассматривается возможность разметить посольство США на Локомотиворемонтном заводе, где территорию можно оградить по всем требованиям.

"Готовим письмо в посольство США, рассматривающее возможность переехать в Западную Украину. Ивано-Франковск готов помочь и принять посольство США", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее издание BuzzFeed написало со ссылкой на источники, что посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны в случае возможного "вторжения России" и что окончательное решение еще не принято, но переговоры ведутся.

Между тем, ранее мы писали, что посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины.

Также мы сообщали о том, что недавно посольство США призвало американцев в ближайшее время покинуть Украину.