Мотивационный оратор Джим Ловлесс, написавший книгу "Иди туда, где страшно", отменил свой визит в Киев, запланированный на 25 июля.

Об этом сообщает издательство BookChef, которое организовывало визит и презентацию книжки.

Причина отмены мероприятия – "ухудшение ситуации с безопасностью" на фоне продолжающегося российского вторжения.

После того, как в соцсетях стали высмеивать автора за несоответствие тому, что он сам пропагандирует, в издательстве заявлили, что тоже "понимают иронию ситуации".

"Выпустили книгу "Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь" – и вот встречу с автором Джимом Ловлессом приходится откладывать из-за реальных угроз в Украине. Решение о переносе приняли организаторы – исключительно ради безопасности аудитории", – поясняют в издательстве.

Напомним, в N-TV сообщили, что "Киев становится более опасным местом" после усиления обстрелов столицы Украины российскими войсками.

Ранее представитель ГСЧС предупредил, что правило двух стен не работает, а прятаться в подвале дома при ракетном обстреле опасно для жизни.