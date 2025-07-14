В Польше в начале следующего года около 235 тысяч граждан получат повестки на прохождение военной медкомиссию. На нее будут вызывать как мужчин, так и некоторых женщин старше 19 лет и младше 55 лет.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Вызывать на медицинские военные комиссии начнут с января 2026 года, а сама процедура прохождения комиссии пройдет со 2 февраля по 30 апреля 2026 года. Повестки будут доставлять с уведомлением о вручении.

Обследование граждан будут проводить 391 районная медицинская комиссия, каждая сможет осматривать до 35 человек в день. Одновременно в стране будут работать по 2-3 комиссии на территории одного военного округа.

Вызовы на комиссию могут получить:

мужчины 2007 года рождения - базовая группа;

мужчины 2002-2006 годов рождения, которые ранее не проходили медосмотр;

лица, которые в 2024-2025 годах временно признаны непригодными, но срок их ограничения завершается к весне 2026 года;

женщины 1999-2007 годов рождения, которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия и т.д.);

женщины, завершающие обучение по пригодным для войны специальностям в 2025/2026 учебном году.

После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию годности: A - годен, D - ограниченно годен, E - непригоден.

По информации издания, целью таких мероприятий является определение физической и психической пригодности к службе в армии.

При этом добровольцы смогут сразу получить военный билет. Остальных же переведут в пассивный резерв.

Последний обязательный военный призыв в Польше состоялся в 2008 году, а обязательная военная служба приостановлена с 2010 года.

В марте начальник Оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил, что в Польше придётся вернуть всеобщую воинскую обязанность, чтобы получить достаточный резерв для вооружённых сил.

При этом соцопросы показывают непопулярность милитаризации общества: больше половины поляков (54%) не хотят участвовать в правительственной программе военного обучения.