В Кремле заявляют, что давление США на РФ обречено на провал. По мнению Москвы, стороны должны продолжить "конструктивный диалог".

Об этом написал в своем телеграм-канале специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне ожиданий заявления американского президента Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

"Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обречённых на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен — несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна — она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество — основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - написал Дмитриев.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может сегодня объявить о новом пакете вооружений для Киева, который будет включать ракеты большой дальности.

При этом вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что Трамп сегодня озвучит свое решение по поводу замороженных активов России.