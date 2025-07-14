В Украине все продукты питания за год существенно подорожали, некоторые в три раза.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины в своем сравнительном отчете цен июня 2024-го и июня 2025 года.

По информации ведомства, больше всего подорожали яблоки - на 195%, до 79,5 гривен за килограмм.

На 150% подорожала капуста - до 28,2 гривен за килограмм. Цена моркови поднялась на 67,0% - до 49,7 гривен за килограмм.

Стоимость яиц выросла до 62,7% - в среднем десяток продают в рознице за 53,6 гривен. Подсолнечное масло подорожало на 37,2% - до 80,6 гривен за литр, а мука на 36,1 % - до 21,7 гривен за килограмм. Также выросла цена куриного филе - на 35,8%, до 214,6 гривен за килограмм. Пачка сливочного масла массой 200 граммов подорожала на 34,3% - до 107,4 гривен.

Напомним, в начале июня заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что цены на продукты питания в Украине уже приблизились, а по некоторым позициям даже превышают уровень цен в соседних странах.

О том, что весной сильнее всего из продуктов в Украине подорожали яйца мы писали в отдельном материале.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует рост цен на свет, который потянет за собой и увеличение стоимости продуктов. По его данным, электричество после войны в Украине может подорожать на 120%, а газ - на 250%.