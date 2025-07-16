Сегодня 16 июля, народные депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") и Даниил Гетманцев ("Слуга народа") устроили потасовку за трибуной Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, это произошло из-за нарушения регламента. Гончаренко просил поставить на голосование правку по пошлине на сою и рапс, затем произошло нарушение.

"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались сманипулировать регламентом и все равно его протащить", - пишет Железняк.

Позже Гончаренко и Гетманцев во второй раз сцепились у трибуны Рады.

Напомним, в октябре 2023 году в Верховной Раде произошел конфликт между нардепами Алексеем Гончаренко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.

Также мы писали, что в Раде произошла эмоциональная перепалка между народными депутатами Игорем Гузем ("За будущее") и Артемом Дмитруком ("Слуга народа").

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