Верховная Рада приняла в целом законопроект №13 229, позволяющий добровольную мобилизацию в армию мужчин и женщин старше 60 лет. Теперь в Украине нет верхней возрастной планки для службы в армии.

Документ вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", статья 20 которого теперь устанавливает, что в период действия военного положения для нужд ВСУ и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) командира воинской части на военную службу по контракту можно принимать лиц старше 60 лет, признанных военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Для принимаемых на военную службу по контракту офицеров старше 60 лет командир дает письменное согласие на заключение контракта только после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов старше 60 для принятия на военную службу по контракту и список необходимых для их рассмотрения документов определяет Генштаб или уполномоченный орган военного управления другого военного формирования.

При принятии возрастных граждан на военную службу по контракту для определения их соответствия требованиям прохождения военной службы по контракту устанавливается испытательный срок два месяца. В случае несоответствия военнослужащего требованиям контракт расторгнут досрочно, а военнослужащего уволят.

Во время действия военного положения для лиц 60+ срок военной службы составляет один год. Он может быть продлен тоже на год.

Напомним, этот проект закона внесли в парламент в конце апреля.

В первом чтении его приняли в начале июня.