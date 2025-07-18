Российские войска смогли приблизиться к границе с Днепропетровской областью еще на двух участках. Об этом сообщает телеграм-канал Deep State.

Россияне резко продвинулись с Мирного к Воскресенке, а также зашли в Зеленый Гай.

Также россияне зашли в Яблуновку под Константиновкой.

Издание Bild пишет, что за 7,5 месяца этого года армия РФ захватила территорию Украины размером с Люксембург.

По предоставленным данным, захвачены были 2395 квадратных километров украинской территории. Площадь же Люксембурга составляет 2586 кв. км.

Уточняется и то, что за весь 2024 год было захвачено 3388 кв. км. То есть темпы в этом году пока держаться выше прошлогодних.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Также они заняли новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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