Народный депутат Украины Дмитрий Гурин из партии "Слуга народа" призвал лишить ветеранов льгот.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, у ветеранов не должно быть никаких льгот, но государство обязано обеспечить им специальные выплаты.

"Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и другого совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время нахождения на ЛБС (линии боевого столкновения - Ред.), компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечение, реабилитации, протезирование, помощь в поиске работы. При постоянной потере функциональности - оплачены государством услуги соцподдержки, которые компенсируют эту утрату", - считает Гурин.

При этом он еще и сравнил себя с военными, заявив, что у него своя присяга и своя служба - депутатская, а защита Украины прописана в Конституции как обязанность каждого гражданина.

Однако после резонанса в соцсетях Гурин решил внести ясность в свое заявление. Он извинился и написал, что его "занесло, написал х@йню".

Ранее Гурин призывал остановить деятельность Международного Красного Креста в Украине после того, как эта организация собралась открывать центр помощи беженцам в Ростове-на-Дону.

Также мы писали, что одним из проблемных моментов завершения войны и в Украине, и в России часто называют проблему военных, которые вернутся с фронта с психологическими травмами, что может вызвать всплеск преступности и насилия.