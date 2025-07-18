Командование Военно-морских сил ВСУ с 7 июля запретило ввоз азотных удобрений в украинские порты. Запрет связан с угрозой обстрелов и может привести к дефициту удобрений и росту цен на агропродукцию.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на уведомление начальника администрации морского порта Черноморск, разосланное морским агентам и портовым операторам.

"Уведомляем, что в связи с получением администрацией морского порта Черноморск письма от командования Военно-морских сил ВСУ от 7.07.2025 о недопущении возникновения техногенной катастрофы вследствие поражения противником судна, транспортного средства или хранилища с опасными грузами командование Военно-морских сил ВСУ устанавливает запрет на период действия правового режима военного положения на ввоз торговыми судами в территориальные воды и порты Украины взрывоопасных веществ на основе аммиака", - сказано в уведомлении.

После письма командования ВМС аграрии ищут альтернативные пути ввоза в Украину около трети удобрений: аммиачной селитры, безводного аммиака, аммиачного раствора и других смесей, содержащих опасные концентрации аммиака.

На западе в румынский порт Сулина в устье Дуная уже стоят в пробке десятки судов.

Напомним, Россия постоянно бьет по портам и утверждает, что там расположены военные объекты.

Также под ударами не раз оказывались иностранные грузовые корабли.