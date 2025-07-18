Суд в Черновцах заочно приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества шахматиста-гроссмейстера и члена Совета Федерации РФ Сергея Карякина.

Как сообщает издание "Радио Свобода", Карякина признали виновным в финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины.

По информации СБУ, Карякин через свой телеграм-канал собрал сотни миллионов рублей пожертвований в помощь армии РФ.

До 2009 года 35-летний шахматист выступал за Украину, а потом переехал в Москву где получил российское гражданство.

Карякин публично выступал в поддержку аннексии Крыма и проведения "СВО". В 2022 году его дисквалифицировала комиссия ФИДЕ, после окончания срока дисквалификации он отказался выступать на турнирах под нейтральным флагом.

С 12 сентября 2024 года Карякин – российский сенатор, член комитета по социальной политике.

Напомним, бежавшему из Украины блогеру Шарию дали заочно 15 лет за госизмену.

Также мы сообщали, что россиийский суд заочно приговорил писателя Акунина к 14 годам лишения свободы за посты в Телеграме и поддержку Украины.