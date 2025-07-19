Полиция Киева привлекла к административной ответственности 25-летнюю жительницу столицы, которую накануне избили в метро за крики "Слава России, смерть хохлам".

Об этом заявляет пресс-центр Национальной полиции.

По словам самой нарушительницы порядка, она употребила чрезмерное количество алкоголя из-за проблем в личной жизни, потому дальнейшие свои действия попросту не помнит.

Ей выписали протокол на оплату штрафа, общественные работы или арест на срок до пятнадцати суток.

Правоохранители отмечают, что в дальнейшем с девушкой будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, вчера столичные паблики опубликовали видео, на котором женщина выкрикивала пророссийские лозунги в метро. Некоторые свидетели инцидента утверждают, что она не просто нецензурно высказывалась, а целенаправленно провоцировала пассажиров.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина затеяла перебранку с мальчиком из-за того, что он слушал под ее окном русский рэп.