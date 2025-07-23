Над территорией западной Украины потерпел крушение западный военный самолёт Mirage-2000, находящийся на вооружении Украины.

Изначально кадры инцидента опубликовали местные телеграм-каналы. Вскоре командование Воздушных сил ВСУ подтвердило случившееся.

Объявленная причина падения истребителя — отказ авиационной техники.

Пилот успел катапультироваться и выжил.

Ранее Украина потеряла истребитель F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту, погибшему при отражении российской дроновой атаки на Киев.

Война в Украине продолжается 1245-й день. Последние новости с ключевыми событиями 22 июля 2025 года — у нас в обновляемом онлайне.

За долгое время снова зафиксировано продвижение войск ФР в Сумской области — противником занято село Яблуновка. СБУ при поддержке Офиса генпрокурора и ГБР провела массовые обыски у детективов НАБУ и прокуроров САП. Банковая и Кремль огласили даты переговоров в Стамбуле, назвав разные дни встреч делегаций.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.