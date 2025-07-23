Во Франции уничтожат контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, закупленные в рамках гуманитарных программ Агентства по международному развитию США (USAID) и предназначенные для отправки в бедные страны. Для уничтожения предназначены противозачаточные импланты, таблетки и внутриматочные спирали со сроком годности до апреля 2027 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В течение нескольких месяцев контрацептивы хранили на складе в бельгийском городе Гел после заморозки Дональдом Трампом в январе иностранной помощи США. На то, чтобы сжечь эти запасы на мусоросжигательном заводе во Франции, Вашингтон потратит 160 тысяч долларов.

Как заявило Министерство иностранных дел Бельгии, оно провело переговоры с американской стороной США и "изучило все возможные варианты, чтобы избежать уничтожения, включая временное перемещение" контрацептивов. Однако найти такого решения не удалось.

В неправительственной организации MSI Reproductive Choices, предоставляющей услуги контрацепции в десятках стран, сообщили, что предлагали оплатить переупаковку контрацептивов без маркировки USAID и отправку в нуждающиеся страны, но Вашингтон отказался.

"Нам сказали, что правительство США продаст эти товары только по полной рыночной стоимости", - рассказала замглавы организации Сара Шоу.

Агентство ООН по вопросам репродуктивного здоровья (UNFPA) тоже предлагало выкупить контрацептивы, однако переговоры сорвались, в том числе из-за отсутствия ответа со стороны Белого дома.

На днях Белый дом приказал сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, предназначенного для детей в Афганистане и Пакистане.

Между тем с 1 июля USAID официально прекратило администрирование программ иностранной помощи.