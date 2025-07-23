В Стамбуле прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Стороны договорились, во-первых, о новых обменах пленными и погибшими. В том числе может идти речь об обмене 1200 военных. Также россияне готовы передать еще три тысячи тел погибших украинцев. Еще стороны договорились о возвращении удерживаемых гражданских лиц.

Во-вторых, Москва внесла несколько предложений:

сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным, военным вопросам, которые будут работать в онлайн-формате, "чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков";

ввести на линии фронта практику коротких перемирий на сутки-двое, чтобы собрать раненых и погибших.

Украина в свою очередь предложила объявить безусловное прекращение огня по всей линии фронта, а также до конца лета организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но в российской делегации фактически ответили на это отказом.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, позиции Украины и России по меморандумам "довольно далеки друг от друга, но мы надеемся продолжить контакты". Украина тему меморандумов пока не комментировала.

Ранее мы приводили заявления Рустема Умерова по поводу переговоров.

Также их подробности раскрыл Мединский.