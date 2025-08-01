На Камчатке в результате землетрясения и цунами пострадала российская база атомных подводных лодок "Рыбачий" в закрытом городе Вилючинск, что в бухте Крашенинникова.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.

База находится в южной части Авачинской губы примерно в 120 километрах от очага землетрясения, который был в Тихом океане. Бухта в два раза ближе к очагу, чем пострадавший порт Северо-Курильск. Высокие волны цунами достигли базы спустя 15 минут после землетрясения.

На снимках видно, что один из причалов базы "Рыбачий" деформирован: его часть, возможно, оторвалась и отклонилась от первоначального положения. В момент удара у этого причала не было пришвартованных подлодок, и эксперты считают, что ущерб сооружению не имеет серьёзного военного значения. Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал полагает, что у причала в момент разгула стихии был пришвартован лишь надводный корабль.

"Рыбачий" - ключевой пункт Тихоокеанского флота РФ, где размещаются современные подлодки проекта "Борей" и старые - проекта "Дельта".

Напомним, самое мощное в мире за 2025 год землетрясение у побережья Камчатки в РФ произошло 30 июля.

В тот же день начал извергаться вулкан Ключевская Сопка.