Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon в 18:43 по киевскому времени улетела с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Он направился к Международной космической станции (МКС).

Трансляцию старта вели НАСА и "Роскосмос".

В экипаж входят российский космонавт Олег Платонов, для которого это первый полет в космос, американские астронавты Зина Кардман (командир экипажа) и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи.

Запуск Crew Dragon был запланирован на 31 июля, однако его перенесли на сутки из-за непогоды.

Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных космических миссиях между "Роскосмосом" и НАСА, согласно которому американские космонавты иногда отправляются к станции на российских "Союзах", а российские — на Crew Dragon. Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым - на Crew Dragon. Предыдущий запуск Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту состоялся в марте.

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