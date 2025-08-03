Центральное управление развития материального обеспечения утвердило для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины камуфляж ММ-25. Официально его вид пока не обнародуется.

Согласно информации военного портала "Милитарный", новый камуфляж будет фактической копией multicam, который широко используется во многих странах.

Как известно, на данный момент официальным камуфляжем ВСУ является ММ-14, прозванный "пикселем" за характерные разноцветные квадраты, из которых и состоит камуфляж.

Однако на поле боя многие военные (как ВСУ так и российской армии) уже давно предпочитают мультикам из-за его универсальности и практичности.

Ранее мы писали о том, что для украинских женщин-военных создадут унифицированную женскую военную форму. Судя по видео, опубликованному в сети, в комплект будет входить камуфляжный тактический костюм (брюки и куртка отдельно), под которым вместо термобелья предлагается носить боди защитной расцветки с длинным рукавом.

Война в Украине идет 1257-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Воскресенки и Шевченко у границ Днепропетровской области. Под Торецком россияне заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой. По данным военного паблика, за июль войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

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