Украинцев будут готовить к национальному сопротивлению начиная с 14 лет.

Об этом во время круглого стола в "Укринформе" сообщил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт.

Согласно новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начнется с 14 лет через участие в военно-патриотических играх - таких как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряют в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменена базовая общевойсковая подготовка в вузах, ее заменят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязателен как для ребят, так и для девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения", – сказал Хорт.

В отличие от базовой военной подготовки, которую преподавали формально и которая не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая занятия с оружием, тактическую и огневую подготовку, отметил представитель Минобороны.

Недавно мы писали, что в Минобразования предлагают отменить обязательную базовую общевойсковую подготовку.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, авторы которого хотят сделать обязательным условием для работы на государственной службе или в органах прокуратуры прохождение военной службы.