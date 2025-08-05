Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив использовал нецензурную лексику в адрес посетителя и получил аналогичный ответ.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, что городской голова крайне раздражен визитом посетителя.

"Вы не общественный активист, вы – общественный долбо@б", – сказал Марцинкив.

"Это вы долбо@б", – ответил посетитель.

Ранее депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Мария Ионова рассказывала, что депутаты пропрезидентской фракции "Слуги народа" используют нецензурную лексику в зале украинского парламента и не реагируют на замечания коллег. Она уточнила, что речь идёт о Никите Потураеве, Андрее Мотивиловце и Давиде Арахамии.

А два года назад Зеленский нецензурно высказался в адрес Путина в эфире американского телеканала. Президент Украины заявил, что украинцы не готовы отдать свою свободу "е@аному террористу Владимиру Путину".

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