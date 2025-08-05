В Украине идет суд над покойным лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским. Умершего политика и ряд его соратников обвиняют в финансировании терроризма.

Об этом сообщается на сайте Шевченковского районного суда Киева.

Очередное слушание дела состоится в пятницу, 15 августа, в 11:00.

Напомним, Жириновский, в частности, известен тем, что в конце 2021 года с точностью до 48 часов предсказал дату начала войны России с Украиной.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о Жириновском и о причинах его смерти. Политик впал в кому после того, как в феврале 2022 года заболел коронавирусом. Затем боролся с последствиями. С тех пор неоднократно появлялись слухи о его смерти, но его окружение каждый раз их опровергало. Умер российский политик 6 августа того же года.

В сентябре 2022 года Евросоюз исключил умершего Владимира Жириновского из санкционного списка.

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