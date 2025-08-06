Накануне визита специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву Соединенные Штаты Америки объявили о новых оружейных контрактах с Украиной.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

Вчера, 5 августа, Госдеп заявил, что одобрил два контракта: на $104 млн на ремонт, запчасти и обслуживание гаубиц М777; и на $99,5 млн на транспортные услуги и поддержку логистики.

С мая США одобрили уже шесть оружейных контрактов с Украиной на миллиард долларов.

Напомним, что также впервые с прихода Трампа в американский сенат внесли несколько законопроектов о выделении новых пакетов военной помощи Украине.

Как мы писали, вчера Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры Украины и США обсудили остановку войны, санкции и военную помощь.

Между тем война в Украине идет 1260-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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