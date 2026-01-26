Российские войска покидают вертолетный аэродром в Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Вывод контингента происходит по согласованию с Дамаском.

Об этом сообщает курдский телеканал K24, а также российские военные телеграм-каналы.

О том, что переходное сирийское правительство может попросить российских военных оставить аэродром в Эль-Камышлы, к которому войска РФ имеют доступ с 2019 года, российская пресса писала пять дней назад. По ее данным, переговоры о передислокации войск должны были начаться после того, как провинция Хасеке, в которой расположен Эль-Камышлы, перейдет в юрисдикцию властей Дамаска из-под контроля курдских формирований. Центральные власти считают, что россиянам больше "нечего делать" в Эль-Камышлы, откуда потеснили курдов.

Сохранявшие военное присутствие на северо-востоке Сирии США тоже сократили свою группировку и отказались от дальнейшей поддержки курдов, добавили в СМИ.

После свержения в декабре 2024 года президента Сирии Башара Асада россияне использовали базу Эль-Камышлы для вывода из страны в РФ и Ливию своих военных сил и средств. Таким образом, у Москвы остаются еще две сирийские базы: пункт обслуживания ВМФ в Тартусе на побережье Средиземного моря и аэродром Хмеймим в провинции Латакия. По данным СМИ, Москва ведет переговоры с новыми сирийскими властями о продолжении их функционирования.

В октябре сообщалось, что россияне вновь стали выполнять военные полеты на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва.

А месяц спустя стало известно, что США разместят своих военных на сирийской авиабазе в Дамаске.