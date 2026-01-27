Глава иракской разведки Хамид аш-Шатри предупреждает о возобновившейся угрозе организации "Исламское государство" (ИГИЛ) из-за резкого роста числа боевиков в Сирии за последний год.

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post

Хамид аш-Шатри заявил, что по оценке Багдада в соседней Сирии чуть более чем за год численность боевиков "Исламского государства" выросла примерно с 2000 до 10 000 человек.

"Это, безусловно, представляет опасность для Ирака, потому что ИГИЛ - будь то в Сирии, Ираке или где-либо еще в мире - это единая организация, и она, безусловно, попытается снова закрепиться на территории страны для совершения нападений", - сказал он.

На северо-востоке Сирии во время боев правительственных войск с курдами на прошлой неделе в тюрьмах, где содержались тысячи членов ИГИЛ, вспыхнул хаос, боевики сумели сбежать в пустыню, хотя многие вскоре были арестованы повторно.

Аш-Шатри заявил, что среди новых боевиков ИГИЛ есть люди, ранее связанные с новым лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа, который ранее был главой филиала "Аль-Каиды". Напряженность возросла после их арестов правительственными силами.

Аш-Шатри заявил, что в его статистику также включены перебежчики из других воинствующих группировок, таких как "Джабхат ан-Нусра" и "Ансар ас-Сунна", перешедшие на сторону "Исламского государства", но не учитываются экстремисты, остающиеся верными этим группам. Он добавил, что группировке также удалось завербовать большое количество арабских племен, особенно в суннитских мусульманских районах, которые до недавнего времени контролировались курдскими силами.

Напомним, в Сирии резко обострился конфликт властей с курдами из Сирийских Демократических Сил, которые контролируют крупную территорию на севере и востоке Сирии, фактически не подчиняясь ни прежним властям Башара Асада, ни новым властям во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани (настоящее имя - Ахмед Хусейн аш-Шараа).

Недавно силы правительства в Дамаске захватили курдские районы Алеппо. А в последние дни они, при поддержке Турции, развернули широкое наступление по всей линии разграничения, захватив город Табка и прилегающие к нему важные плотины через Евфрат, вытеснив курдские силы на западный берег реки.

На курдской территории находятся большие тюрьмы, где содержатся захваченные в плен боевики ИГИЛ. Они могут воспользоваться ситуацией, чтобы вырваться на свободу. И это может дать второе дыхание этой террористической организации, которая окончательно уничтожена не была.