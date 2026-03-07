Украина за три месяца зимы потратила 700 зенитных ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. Это столько же, сколько США и их союзников потратили ракет за несколько дней войны с Ираном, что ставит под угрозу новые поставки Киеву.

Об этом сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андреус Кубилюс.

По его словам, за зиму Украине понадобилось около 700 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, при том что за весь 2025 год, американская компания-производитель Lockheed Martin смогла выпустить лишь 600 таких ракет.

Большой расход ракет-перехватчиков связан ещё и с тем, что за весь 2025 год Россия нанесла более чем 2000 ракетных ударов по Украине, а для перехвата баллистической ракеты необходимо несколько зенитных ракет.

"Американцы не смогут обеспечить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для их собственной армии, а также для Украины. Ситуация действительно критическая. Нам необходимо очень срочно и очень быстро нарастить производство ракет", - заявил Кубилюс.

Издание Wall Street Journal приводит мнение, что Россия использует образованную дефицитом зенитных ракет брешь в украинской ПВО, нанося удары по энергетической инфраструктуре. А война на Ближнем востоке истощает запасы ракет для Patriot у союзников США в регионе.

За несколько первых дней войны, для отражения иранских обстрелов страны Персидского залива потратили сотни ракет.

Издание считает, что при сохранении темпов обстрелов, США могут быть вынуждены перебрасывать свои запасы зенитных ракет с других направлений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по просьбе США анонсировал отправку украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток.

Также украинский президент говорил о готовности передать украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ЗРК Patriot.