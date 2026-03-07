В Украине уже к апрелю может возникнуть дефицит топлива, если война в Иране затянется.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что, по данным СМИ, военные действия на Ближнем Востоке могут продолжаться до сентября. При этом появляются сообщения о том, что Иран может не только на словах, но и физически - например, путем минирования - перекрыть ключевую нефтегазовую транзитную артерию через Ормузский пролив.

"Необходимо обратить внимание на прогноз одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co относительно перспектив добычи нефти в странах региона. По мнению аналитиков этого финансового гиганта, если движение через пролив будет заблокировано, основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней. А затем будут вынуждены значительно сократить производство. Такой сценарий обещает новые серьезные проблемы для мировой экономики. И в этом случае мы можем столкнуться не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом топлива. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом топливно-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле месяце", - пишет Гетманцев.

Также он призвал уже сейчас "стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка. В частности, "Укрнафтой". Стоит изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах".

Кроме того, по его мнению, с учетом серьезности ситуации правительству необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

"Задание - предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезные", - заявил нардеп.

Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, движение судов через Ормузский пролив практически остановилось.

Единственные крупные танкеры, пересекающие его, связаны с Ираном.

Согласно данным отслеживания судов, за последние 24 часа один связанный с Ираном супертанкер покинул Персидский залив. В противоположном направлении в него вошел иранский танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа. Оба судна находятся под санкциями США.

Невозможность беспрепятственного движения нефтяных танкеров в Персидском заливе и из него приводит к заполнению резервуаров для хранения в странах Персидского залива.

Ирак был вынужден сократить добычу, Кувейт последовал его примеру, в то время как Саудовская Аравия перенаправляет экспорт на терминалы в Красном море.

Напомним, вчера цены на нефть достигли 93 долларов за баррель.

О том, почему в Украине взлетают цены на топливо и что с ними будет дальше, мы писали в отдельном материале.