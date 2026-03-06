Цена нефти марки Brent уже превысила 93 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным выросла на 9,3%, до $93,38 за баррель. Это максимум с 1 августа 2022 года.

Эксперты опасаются сильного сокращения поставок нефти с Ближнего Востока из-за войны США и Израиля с Ираном и атак по судам в Ормузском проливе.

Власти Катара считают, что в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара и гендиректор национальной энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

"Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире", - заявил Кааби.

По словам министра, уже через две-три недели мировые цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.

На этом фоне стоимость бензина на автозаправках США поднялась до 3,32 доллара за галлон, пишет Bloomberg. Это самый высокий уровень цен на бензин в стране с сентября 2024 года.

Тем временем Кувейт уже начал сокращать добычу нефти из-за переполненности хранилищ, сообщает Wall Street Journal.

Он намерен сократить добычу и переработку нефти до уровня, необходимого только для покрытия внутреннего потребления.

В связи с ограничением экспортных маршрутов через Персидский залив нефть накапливается также в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее мы писали, что из-за войны на Ближнем Востоке в Украине дорожает топливо, а в Европе растут цены на газ.

О том, почему в Украине взлетают цены на топливо и что с ними будет дальше мы писали в отдельном материале.