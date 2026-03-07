США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Fox Business.

"Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти", – сказал американский министр.

Ранее уже сообщалось, что Штаты сделали послабления для Индии, чтобы Нью-Дели мог закупать нефть у Москвы.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет отмены санкций против РФ, после того как российско-украинский конфликт получит урегулирование.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учётом этих продвижений противник контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом дальнейшие переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

