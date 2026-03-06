США не препятствуют закупкам российской нефти Индией, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, с таким заявлением выступил глава Минэнерго США Крис Райт.

"Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", – добавил он.

По словам руководителя, власти США ожидают, что цены на бензин в самих Штатах начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".

При этом российская нефть марки Urals впервые продаётся с премией к эталону Brent при поставках в порты Индии, сообщает Рейтерс.

Цена эталонной корзины Brent за последнюю неделю увеличилась на 25% до $89 за баррель, при ​этом цены на Urals ​превзошли этот рост, фактически ​поднявшись на ⁠50% до $68,6 с $45,7 за баррель в конце февраля на ‌базисе FOB Приморск.

Напомним, сегодня американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Индия вновь увеличила закупки российской нефти с разрешения властей США. Разрешение было выдано на месяц.

Вчера СМИ также писали, что Нью-Дели начал усиленно закупать российскую нефть на фоне блокады Ормузского пролива.