США не препятствуют закупкам нефти РФ Индией, чтобы обеспечить работу заводов Южной Азии - Fox News
США не препятствуют закупкам российской нефти Индией, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
Об этом сообщает Fox News.
По информации телеканала, с таким заявлением выступил глава Минэнерго США Крис Райт.
"Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", – добавил он.
По словам руководителя, власти США ожидают, что цены на бензин в самих Штатах начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".
При этом российская нефть марки Urals впервые продаётся с премией к эталону Brent при поставках в порты Индии, сообщает Рейтерс.
Цена эталонной корзины Brent за последнюю неделю увеличилась на 25% до $89 за баррель, при этом цены на Urals превзошли этот рост, фактически поднявшись на 50% до $68,6 с $45,7 за баррель в конце февраля на базисе FOB Приморск.
Напомним, сегодня американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Индия вновь увеличила закупки российской нефти с разрешения властей США. Разрешение было выдано на месяц.
Вчера СМИ также писали, что Нью-Дели начал усиленно закупать российскую нефть на фоне блокады Ормузского пролива.