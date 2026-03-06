Компании РФ в ближайшее время перенаправят часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные Москве страны.

Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Это произойдёт "не дожидаясь очередных ограничений от ЕС". По словам Новака, в список стран, куда будет экспортироваться топливо, будут, в том числе, Китай, Индия, Таиланд и Филиппины.

Ранее на фоне газового кризиса из-за войны на Ближнем Востоке Путин заявил, что Москва прекратит поставки газа в Евросоюз, не дожидаясь отказа от его закупок.

Напомним, по сведениям Bloomberg, Индия увеличивает закупки российской нефти на фоне войны США и Ираном.

Также есть вероятность, что война в Иране может вынудить страны ЕС покупать газ у РФ.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учётом этих продвижений противник контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом дальнейшие переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

