Китайские НПЗ по приказу Пекина прекращают поставлять за рубеж дизельное топливо и бензин из-за сокращения поставок нефти из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) провели встречу с руководителями нефтеперерабатывающих заводов и устно потребовали немедленно прекратить экспорт нефтепродуктов.

Отметим, что NDRC является главным органом экономического планирования Китая, поэтому даже устное распоряжение должно неуклонно выполняться. Ожидается, что запрет на экспорт топлива вступит в силу незамедлительно.

Заводам поручили прекратить заключение новых контрактов и вести переговоры об отмене уже согласованных поставок. Исключение сделано только для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах.

Официально в китайском правительстве запрет на экспорт топлива не комментировали, на запросы издания и нефтеперерабатывающие компании также не ответили.

При этом Bloomberg отмечает, что Китай не единственный, кто так поступает. С начала войны нефтеперерабатывающие заводы стран от Японии до Индонезии и Индии начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.

"Ограничения Пекина отражают более широкую тенденцию в регионе, где страны - импортеры нефти все больше пытаются обеспечить собственные энергетические потребности на фоне углубления кризиса на Ближнем Востоке", – пишет издание.

Китай получает около половины своего нефтяного импорта из стран Персидского залива, включая почти все поставки из Ирана.

Тем временем Индия снова наращивает закупки российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке, которая влияет на поставки топлива в Азию из-за блокады Ормузского пролива.

Напомним, западные СМИ пишут, что удары Соединенных Штатов по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис за последние годы.