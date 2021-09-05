В трех регионах Украине и городе Киев эпидемиологические показатели в период пандемии Covid-19 превышают установленные нормы, хотя по состоянию на воскресенье, 5 сентября, все украинские области находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют очередные данные Минздрава.

По установленным нормам, по состоянию на субботу, 4 сентября, уровень заболеваемости (норма для региона "зеленой" зоны - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в следующих областях:

Черновицкой области - 169;





Луганской области - 135;





городе Киев - 107;





Херсонской области - 85.

При этом в Луганской, Львовской и Полтавской областях прослеживаются высокие показатели уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Напомним, сегодня, 5 сентября, эксперты Министерства здравоохранения Украины представили общественности свежие данные по ковидной статистике. За минувшие 24 часа общее число зараженных коронавирусом в стране с начала эпидемии выросло еще на 1 379 человек.

В то же время вчера, 4 сентября в Украине было выявлено 2 614 новых случая заболевания. Умерли за сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 966).