В Кабинете министров не поддерживают инициативу депутатов обратиться к США с просьбой о статусе главного союзника вне НАТО, в связи с которой Рада соберется на внеочередное заседание 8 сентября.

Об этом в Facebook сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, принятие такого обращения спустя непродолжительное время после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского можно будет рассматривать в качестве сознательной политической диверсии.

Вице-премьер пояснила, что Байден и Зеленский в ходе встречи уже договорились о формате взаимодействии, поддержке стремлений Киева вступить в НАТО, оборонном сотрудничестве и прочем. При этом главы государств не обсуждали инициативу украинских нардепов по поводу статуса нашей страны как главного союзника американцев вне НАТО. По мнению Стефанишиной, у Украины на деле есть гораздо больше возможностей, чем может дать такой статус.

В качестве примера вице-премьер привела Афганистан, который также является союзником Штатов вне НАТО. По ее словам, гарантий такая страна не получает, при этом риски велики, а добавленной стоимости у статуса нет.

Напомним, мы разбирались, что означает статус главного союзника США, на который претендует Украина.

Также "Страна" писала о том, что ранее в "Слуге народа" объяснили, почему не собираются голосовать за обращение к Конгрессу США о союзничестве. Их объяснение было очень похоже на то, которое предоставила Стефанишина.