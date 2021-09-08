Проект государственного бюджета на 2022 год будет направлен в Верховную Раду 15 сентября. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 8 сентября.

"15 сентября, как это и предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022 год", - сообщил Шмыгаль.

Также он объяснил, что документ будет базироваться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. Кроме того глава правительства назвал приоритеты документа: обороноспособность, медицина, образование, инфраструктура и социальные программы.

Напомним, Кабинет министров Украине уполномочил главу Министерства финансов Сергея Марченко подписать изменения к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком по "Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины" о переносе сроков последнего транша на год.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил план выполнения санкций СНБО против "Страны" и Гужвы. Эксперт считает, что это сделано для того, чтобы "размазать ответственность".

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