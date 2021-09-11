Сегодня, 11 сентября, на территории Украины ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет отметки до +27 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во всех частях страны сегодня воздух равномерно прогреется до +24...+27 градусов тепла.

Однако, в ночное время температура в северных, восточных и центральных областях Украины опустится до +10...+12 градусов.

В южных областях ночью будет теплее, там температура будет держаться на уровне +13...+15 градусов.

Холоднее всего воздух будет в западных регионах страны - ночью прогнозируют +8...+10 градусов

В столице сегодня температура воздуха прогреется до +26 градусов. Кроме этого, на протяжении дня будет солнечно и ясно.

При этом ночью температура понизится до +11...+13 градусов.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, в Украине будет царить теплая и комфортная погода. Воздух днем разогреется до +22...+26 градусов, осадков в большинстве регионов не ожидается.

Кроме этого, синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег. Во второй половине октября возможны уже отрицательные ночные и дневные значения температур.