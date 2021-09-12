В Вашингтоне переживают из-за возможного энергетического кризиса, который может произойти в Европе уже ближайшей зимой, в то время как "Северный поток-2" могут запустить уже в ближайшее время.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Financial Times.

"Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у вас могут закончиться запасы газа. И это то, что меня беспокоит", - заявил главный советник американского президента Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Гокстейн.

Белый дом тревожится из-за газовой зависимости Европы от газовой России в энергоснабжении. В статье указано, что к повышению цен на газ привело то, что Россия "недопоставляет газ, по сравнению со своими традиционными поставками".

При этом, по словам советника президент США, речь касается уже не только геополитики, по его мнению "на кону - жизнь людей".

Между тем после окончания строительства газопровода "Северный поток-2" цены на газ в Европе продолжают бить рекорды и достигли уже 707 долларов за тысячу кубометров. Из-за такого роста цен европейцы начали активно покупать украинские дрова.

Когда запустят "Северный поток-2" и что это означает для Украины, подробно разбиралась "Страна".