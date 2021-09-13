По состоянию на понедельник, 13 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в 12 областях уже превышен максимально допустимый уровень заболеваемости Covid-19, в четырех - показатель динамике уровня госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные, которые Минздрав обнародовал утром 13 сентября.

В Киеве уровень заболеваемости коронавирусной болезнью составляет 130 на 100 тысяч населения, это почти в два раза больше, чем определенный Минздравом порог - 75 на 100 тысяч населения.

Также этот показатель превышен в Житомирской (98), Запорожской (85), Луганской (182), Львовской (95), Одесской (91), Ровенской (81), Тернопольской (132), Харьковской (106), Херсонской (99), Хмельницкой (96) и Черновицкой (245) областях.

Помимо прочего, во Львовской, Одесской и Тернопольской областях, кроме уровня заболеваемости, превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

Кроме того, больше разрешенных Минздравом 50% динамика уровня госпитализаций в Волынской области.

Показатели регионов по коронавирусу на 13 сентября. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, Минздрав уже попросил Кабмин провести внеочередное заседание, чтобы усилить карантин.

Также мы писали, что Кабмин анонсировал изменение правил карантина в Украине. В основном это касается распространения тех или иных ограничений на вакцинированных граждан.