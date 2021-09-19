Врачи из Великобритании, Швейцарии, Японии и США сообщают о массовых заражениях детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который поражает верхние и нижние дыхательные пути. Об этом сообщает ВВС News.

По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка, Рабиа Ага, первые случаи заражения детей и младенцев новым вирусом произошли еще в апреле. Из-за весенней вспышки палаты интенсивной терапии моментально оказались переполненными.

Ученые предполагают, что на распространение RSV повлияла пандемия коронавируса, ведь из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против этого вируса. Всплеск заболеваемости произошел после ослабления коронавирусных мер.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. Однако есть пациенты, у которых новый вирус вызывает осложнения: бронхиолит и воспаление нижних отделов легких.

Как сообщала "Страна", ранее ученые назвали категорию людей, которым Сovid-19 не страшен. Это часть пациентов с ОРВИ и простудой, которые физически не могут одномоментно заболеть еще и Сovid-19, а вот после перенесенной простуды могут получить ослабленный иммунитет и заболеть коронавирусом в более тяжелой форме.

Напомним, американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению. Ее целесообразность не доказана, а навязывание бустерной вакцинации может подорвать доверие к кампании иммунизации.