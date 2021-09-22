Бывшая девушка "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил нападение на университет и убил шестерых человек, дала показания полиции.

Показания опубликовал Телеграм-канал Shot Life.

"Когда я сидела на третьей паре, одна из моих одногруппниц сказала, что происходит стрельба. Преподаватель закрыл дверь. Никаких звуков стрельбы или криков я не слышала. Затем друзья начали мне скидывать информацию, что стрельбу устроил Бекмансуров, — я была в шоке", - говорит девушка.

Она рассказала, что со стрелком они познакомились в школе и были просто знакомыми. Более близко они стали общаться в седьмом классе. Бывшая девушка характеризует как "приветливого" и "общительного". Более того, у Тимура в школе не было конфликтов, он посещал театральный кружок. Однако, позже их общение прекратилось, так как Бекмансуров стал пересылать одноклассникам фотографии, которые девушка отправляла ему лично. Впрочем, объяснить свой поступок Тимур не смог, но этим обидел девушку и они перестали общаться.

Позже подростки встречались в девятом классе, их отношения продлились полгода. Однако, никто из одноклассников об этом не знал, пара решила не разглашать о своих отношениях.

"Хотели, чтобы всё было спокойно и никто нас не обсуждал. Через полгода мы расстались из-за того, что он, пообещав мне, что больше не будем скрывать отношения, не выполнил это", - делится девушка.

В 2020 году девушка возобновила отношения с Бекмансуровым, они встречались около года. По ее словам, отношения с Тимуром были хорошими, они ходили на свидания.

"Тимур не жадный, воспитанный, в общественных местах вёл себя адекватно. Обнимал меня, целовал, поддерживал. Кроме меня Тимур с девушками не встречался и сексуальные отношения никогда не поддерживал. Мы с ним в половую связь не вступали. Бекмансурову это было неинтересно, и на такие темы мы даже не разговаривали", - рассказывает девушка.

Более того, девушка уточняет, что к ней стрелок относился с уважением, никогда не повышал голос и не применял физическую силу. Так, пара редко ссорились. Инициатором отношений были оба. Из-за учёбы пара виделась в основном в выходные дни. Они общались через соцсети или по телефону. Помимо этого, бывшая девушка Бекмансурова утверждает, что самооценка у стрелка была на низком уровне, сам он никогда не превозносил себя. Впрочем, на критику в свой адрес Тимур реагировал адекватно, не психовал. При этом, как сообщает девушка, периодами у Бекмансурова была смена настроения, он становился грустным, у него появлялась апатия.

"В мае 2021 года мы перестали общаться, мне было с ним скучно, меня тяготило. Он сам предложил расстаться, сказав, что ему неинтересно. Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно", - резюмировала она.

Напомним, количество пострадавших в результате нападения стрелка на Пермский государственный университет 20 сентября увеличилось до сорока трех человек. В тяжелом состоянии по состоянию на утро 22 сентября находится только сам нападавший.

Кроме этого, мать "пермского стрелка" дала показания полиции. В них она рассказала о том, что весной ее сын расстался с девушкой, а о покупке оружия он мечтал последние три года.