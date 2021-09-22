Владимир Зеленский, который находится сейчас в США, встретился там с представителями украинской диаспоры. Им президент сказал, что в Украине сегодня дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский обсуждал с представителями украинских организаций и церквей Штатов вопрос о возможности двойного гражданства для украинцев. Президент пообещал реализовать ее, уточнив, что он говорит о представителях украинской диаспоры в США. Что касается двойного гражданства в целом, по мнению Зеленского, открывать такую возможность для всех украинцев нельзя, потому что некоторые из них живут в недружественных странах.

По мнению президента нужно "восстановить уважение к Украине как к государству". Для этого, по словам Зеленского, нужно делать конкретные вещи. Например, строить дороги.

Любопытно, что представителям украинской диаспоры в США Зеленский сказал, что у нас в стране сейчас дороги лучше, чем в самом Нью-Йорке.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом Крым, а с генсеком ООН возможность заработать денег.

Также мы сообщали, что Зеленский побывал на открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН, где в среду примет участие в дебатах.