"Страна", несмотря на отказ в аккредитации, смогла попасть в Трускавце в отеле "Риксос", где в пятницу, 1 октября, пройдет встреча депутатов "Слуг народа" и президента Украины Владимира Зеленского.

По нашей информации, в именно в этот отель и приедет глава государства.

На месте уже находится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, сегодня в Трускавце начнутся основные мероприятия в ходе встречи депутатов "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским. Закончится их заседание в субботу в 13:00.

Днем ранее "Слуги народа" отправились из Киева в Трускавец. Мы публиковали фото с вокзала. Сегодня утром депутаты "Слуги народа" прибыли в Трускавец. По словам нардепа Алексея Жмеренецкого, нардепы по пути обсуждали реформы и поднимали вопросы создания новых пропускных пунктов, а также говорили о транспортных проблемах.

Также сообщалось, что в распоряжении "Страны" оказалась программа сборов "Слуг народа" в Трускавце. Любопытно, что сама встреча с главой государства и ее точное время в графике не указана, хотя она и состоится. Это сделано в целях безопасности. Чем будут заниматься нардепы в Трускавце, можно почитать в нашем материале.